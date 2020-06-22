В Китае нашли тела семерых школьников, пытавшихся спасти упавшего в реку друга

В деревне муниципалитета Чунцин в Китае нашли тела восьмерых школьников в возрасте от 10 до 12 лет, пропавших 21 июня. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В ходе первоначального расследования выяснилось, что учащиеся начальной школы из деревни Мисинь вместе играли на плотине реки в соседней деревне. Внезапно один из школьников упал в реку, семь других пытались ему помочь, однако сами оказались в водоёме.