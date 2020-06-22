Лайф узнал, что будет дальше с многодетной семьёй из Оренбуржья, которой после скандала вернули детей

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Многодетная семья из посёлка Тюльпанного Оренбургской области, где в конце мая силой изъяли четверых малышей, согласно заключению специалистов, не подлежит ограничению в родительских правах, территориальные органы опеки рекомендовали Самарскому району отменить соответствующее постановление. Об этом Лайфу рассказала замминистра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова.

— Органы опеки обратились в суд о возврате иска об ограничении в правах этой семьи, — сказала она.

По словам многодетного отца Николая Самороки, после длительного расставания с детьми "состояние плещет", но в целом ситуация наладилась. Чтобы воссоединиться семье, отдел образования попросил заполнить документы, что дети в скором времени пойдут в учебные заведения.

Что касается аварийного жилья, из-за которого детей забрали, то сейчас родители усиленно занимаются его ремонтом, а семье было предложено встать на социальное обслуживание. Они также получили консультацию по доступным мерам поддержки от государства. И, как рассказала Лайфу омбудсмен Оренбургской области Анжелика Линькова, с многодетными родителями поддерживается контакт, они будут делать "всё, что необходимо".