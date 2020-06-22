НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

На место утечки топлива на электростанции в Якутии вылетела опергруппа

В отношении компании-владельца возбуждено административное дело.

551

Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

На электростанцию в якутском селе Аргахтах, где накануне произошла утечка дизельного топлива, была направлена оперативная группа для выяснения причин происшествия и ликвидации его последствий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамина Афанасьева.

В составе группы — природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием, — уточнил глава ведомства.

По словам Афанасьева, в отношении компании — владельца предприятия АО "Сахаэнерго" было возбуждено административное дело.

Ранее Лайф сообщал, что на электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива.

Выбор редакции

Loading...