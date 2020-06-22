На место утечки топлива на электростанции в Якутии вылетела опергруппа

На электростанцию в якутском селе Аргахтах, где накануне произошла утечка дизельного топлива, была направлена оперативная группа для выяснения причин происшествия и ликвидации его последствий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамина Афанасьева.
— В составе группы — природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием, — уточнил глава ведомства.
По словам Афанасьева, в отношении компании — владельца предприятия АО "Сахаэнерго" было возбуждено административное дело.
Ранее Лайф сообщал, что на электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива.