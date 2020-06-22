На место утечки топлива на электростанции в Якутии вылетела опергруппа

На электростанцию в якутском селе Аргахтах, где накануне произошла утечка дизельного топлива, была направлена оперативная группа для выяснения причин происшествия и ликвидации его последствий. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамина Афанасьева.