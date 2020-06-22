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В Севастополе в память о погибших в войне зажгли огненную картину и выпустили кораблики мечты

Инсталляция представляет собой копию картины "Оборона Севастополя".

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Фото © Instagram / razvozhaev.m

В городе-герое Севастополе была зажжена символическая Свеча памяти, а с набережной горожане выпустили "кораблики мечты" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.

79 лет назад, в 1941 году, севастопольские школьники, отмечая выпускной, пришли на Графскую пристань, чтобы запустить в море бумажные кораблики, на которых написаны самые заветные мечты. Но большинству из них так и не удалось сбыться, — написал он в "Инстаграме".

В то же время у самого мемориала представители общественных организаций и жители города совместно с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Владимировичем Осиповым зажгли символическую Свечу памяти, а волонтёры выложили из свеч один из самых известных символов подвига горожан — картину Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России опубликовало уникальные документы первых дней войны.

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