Болтон поделился своими опасениями перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что не знал, как себя поведёт глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Он отметил, что даже не предполагал, о чём американский лидер собирается говорить.

— Не было такого момента, чтобы мы знали, что он собирается сказать. И, как оказалось, об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми, — сказал он в ходе интервью ABC News.

Напомним, первая полноформатная встреча президентов РФ и США состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года. Главы государств тогда поговорили о развитии двусторонних отношений и об актуальных вопросах повестки дня.