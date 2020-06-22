Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Президент России Владимир Путин готовится к разного рода встречам гораздо лучше, нежели его американский коллега Дональд Трамп. Об этом в интервью ABC News рассказал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Путин всегда чётко знает, с кем ведёт беседу, думает о том, что хочет сказать и какую цель преследует по ходу диалога.

— Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулёзности, планирования заранее, который просто не вяжется с Дональдом Трампом… У него (Путина. — Прим. Лайфа) всегда есть план, и он ему следует, — добавил Болтон.