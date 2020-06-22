Депутаты хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год

Помимо этого будет подниматься вопрос о пролонгировании других программ поддержки.

Во время представления отчёта Центрального банка России в Госдуме депутаты намерены предложить главе регулятора Эльвире Набиуллиной поддержать продление программы льготной ипотеки на новостройки на весь 2021 год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал журналистам глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, парламентарии намерены предложить главе ЦБ активизировать работу по созданию условий для активизации кредитования, продлить программу льготной ставки в 6,5% по ипотеке, а также дополнительно лимитировать и продлить сельские ипотечные кредиты.

— Центральный банк, в принципе, снизив ключевую ставку, можно сказать, отреагировал на наши пожелания будущие, но чтобы продолжалась эта линия, — приводит его слова агентство.

По его словам, с учётом планируемого бюджета продление ипотечной программы вполне реализуемо. Он также отметил, что помимо этого депутаты намерены просить Набиуллину о продлении на весь будущий год и регуляторных послаблений, которые были введены весной.

— Нормативное регулирование Банка России чтобы было адекватно ситуации, поскольку портфели сейчас ухудшились. Вполне возможно, чтобы регулятор принял решение о продлении этих мер, чтобы не формировались дополнительные резервы по таким портфелям, — уточнил Аксаков.