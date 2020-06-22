Большинство россиян высказались за отмену мер, введённых из-за пандемии

Более 65% жителей России выступили за отмену всех мер, которые власти регионов вводили для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру".

— Шестьдесят восемь процентов респондентов заявили, что поддерживают снятие карантинных мер. По их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает и открывается больше возможностей для выхода из кризиса, — говорится в результатах исследования.

А остальные 32% отметили, что отменять все ограничительные меры пока рано, ведь эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась.

Кроме того, опрошенные рассказали, когда, по их мнению, необходимо смягчать меры по борьбе с коронавирусом. 43% респондентов считают, что это нужно было сделать уже давно, а 21% опрошенных уверены, что сейчас для этого самое лучшее время.