Стало известно, что нужно для массовой вакцинации россиян от коронавируса

Проведение массовой вакцинации жителей России — это беспрецедентная задача, выполнение которой потребует как минимум выпуска большого количества доз препарата, пока находящегося только на этапе клинических испытаний. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Красной звезде".

— Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов, — сказал он.

Он отмечает, что уже сейчас российским правительством принимаются меры для того, чтобы масштабировать производство вакцины, если она успешно пройдёт исследования. По его словам, необходимое количество доз для перехода к поголовной вакцинации россиян составляет десятки миллионов.

— Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу — выпустить порядка 50–60, а возможно, и 70 миллионов доз данного препарата, — уверен Гинцбург.