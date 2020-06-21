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Стало известно, что нужно для массовой вакцинации россиян от коронавируса

Отмечается, что препарат пока находится на этапе клинических испытаний.

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Проведение массовой вакцинации жителей России — это беспрецедентная задача, выполнение которой потребует как минимум выпуска большого количества доз препарата, пока находящегося только на этапе клинических испытаний. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Красной звезде".

Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов, — сказал он.

Он отмечает, что уже сейчас российским правительством принимаются меры для того, чтобы масштабировать производство вакцины, если она успешно пройдёт исследования. По его словам, необходимое количество доз для перехода к поголовной вакцинации россиян составляет десятки миллионов.

Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу — выпустить порядка 50–60, а возможно, и 70 миллионов доз данного препарата, — уверен Гинцбург.

Он также указал, что российские специалисты справились с разработкой вакцины достаточно быстро, поскольку при её создании использовалась та же технологическая платформа, что и при создании вакцины от вируса Эбола. Он уверяет, что полученный человеком иммунитет после её использования сможет защитить на срок около двух лет и более.

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