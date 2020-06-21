Российский космонавт рассказал, почему в космосе лучше спится

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся в составе 63-й долговременной миссии на борту Международной космической станции, поделился с подписчиками ответом на один из самых популярных для обывателей Земли вопросом: как спят покорители космоса в условиях невесомости? Об этом он рассказал в "Твиттере".

Фото © Twitter / Ivan Vagner 1 / 2

— Всё просто: у нас есть спальный мешок, который мы привязываем к стене в каюте, и спим в нём. Внутри находятся стропы, к которым пристёгиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан для вентиляции ног и капюшон, — написал Вагнер.

Космонавт отмечает, что, несмотря на скромные размеры каюты, места хватает. По его словам, это чем-то напоминает отдых на природе в одноместной палатке, только вместо "звуков природы" можно послушать исключительно шум вентиляторов, хотя есть и некоторые преимущества.

— Кто знает, тот поймёт. Только в невесомости не отлёживаются бока, руки и т.д, — подметил он.