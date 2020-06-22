Больше пьёшь — крепче спишь. Учёные объяснили, почему люди часто недосыпают

Группа американских и китайских исследователей выяснила, что из-за недостатка воды в организме человек может потерять около двух часов сна, пишет Newsyou.info.

Как отмечают учёные, если организм обезвожен, человек не сможет хорошо выспаться и будет чувствовать себя разбитым и уставшим.

Сообщается, что специалисты провели два эксперимента, в которых приняли участие 9559 и 11 903 человека. Они изучили аналитические параметры мочи и оценку самими испытуемыми качества ночного отдыха.

Согласно результатам исследования, организм, в котором не хватает воды, начинает себя защищать, вырабатывая антидиуретический гормон — вазопрессин, который помогает обеспечить удержание жидкости в теле человека. Учёные объясняют, что это становится дополнительным фактором раннего пробуждения.