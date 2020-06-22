Поисковики передали на Камчатку личные вещи сержанта, погибшего 78 лет назад

Специалисты Поискового движения России передали родственникам документы и личные вещи сержанта Советской армии, уроженца Усть-Большерецкого района Камчатки Валентина Черкашина, погибшего в 1942 году под Смоленском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Это первый случай в новейшей истории, когда находят и идентифицируют останки пропавшего без вести героя с Камчатки. Для нас это историческое событие, — приводит пресс-служба слова главы региона.

Накануне Дня памяти Владимир Солодов совершил поездку в Усть-Большерецкий район и открыл в районном центре артиллерийскую экспозицию с именами жителей, которые в годы войны ушли на фронт и не вернулись. Он также отдал районным властям вещи погибшего разведчика Валентина Черкашина — медальон, пряжку и пуговицу, чтобы те передали их родственникам.