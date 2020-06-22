Соседка матери из Астрахани, которая замуровала сына в бетон, рассказала журналистам о трагедии

Соседка жительницы Астрахани, которая обвиняется в убийстве собственного 12-летнего сына, в беседе с журналистами Пятого канала прокомментировала случившееся и заявила, что не может понять мотивов, которые сподвигли женщину на преступление.

— Конечно, в шоке. Как это так? Собственного сына, разве так можно? Я проработала 15 лет в детском саду, я с отпуска, бывало, выхожу и плачу: скучаю по этим чужим деткам. А тогда 40 человек было, — сказала она.

По словам женщины, с фигуранткой расследования она уже была знакома в прошлом. Когда-то та была известным в регионе политическим деятелем и планировала выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора региона, однако получить поддержку однопартийцев тогда не получилось.

— В депутаты когда лезла, уж больно умной рекомендовала себя в газетке-то, — вспомнила соседка.