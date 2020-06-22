В российских вузах ожидают сокращения числа абитуриентов-платников

Из-за ситуации с коронавирусом российские школьники завершали учебный год в дистанционном формате и в таком же режиме начали подавать документы на поступление в вузы. Однако подобные изменения негативно скажутся как на количестве абитуриентов из регионов, так и на общем уровне их подготовки. Об этом сообщают "Известия".

— Наплыва слабых абитуриентов ожидают 42% представителей российских вузов. В качестве причины низкого уровня подготовки будущих первокурсников многие респонденты назвали дистанционное обучение, — говорится в публикации.

Как рассказал журналистам руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов, это вызвано тем, что в действительности около четверти школьников на дистанционном обучении "реально не занималась". И многим из них поступление нужно не ради образования, а по другим причинам — вроде отсрочки от службы в армии. И вот их подготовка окажется значительно ниже.

Также отмечается, что нынешней осенью ожидается сокращение абитуриентов, которые обучаются на платной основе. Так считает 75% участников опроса. По мнению ректора РГСУ Натальи Починок, сокращение числа "платников" составит порядка 30%. Кроме того, 46% респондентов уверены, что снизится и количество поступающих из других городов, а также число абитуриентов в целом.