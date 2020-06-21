На ведущую авиакомпанию США подали в суд из-за расовой дискриминации

Поводом для иска стала ситуация, которая произошла во время рейса Лос-Анджелес — Финикс 31 мая. Отмечается, что темнокожий житель Аризоны Элджин Бэнкс во время посадки спросил, может ли он пересесть, на что получил положительный ответ.

После того как посадка была завершена, он ещё раз спросил о такой возможности, однако на сей раз ему ответили грубо, а после и вовсе ссадили с борта. Не смогли улететь ещё несколько человек, которые заняли позицию темнокожего мужчины. Любопытно, но адвокат Бэнкса уточнила, что несколько белых пассажиров смогли без каких-либо проблем поменять своё место прямо на борту лайнера.