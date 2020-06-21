Парень погибшей блогерши Насти Тропи рассказал детали трагической аварии

Молодой человек 18-летней блогерши Анастасии Тропицель, более известной как Настя Тропи, сообщил подробности смертельного ДТП с участием девушки.

Парень на своей странице в "Инстаграме" написал, что его возлюбленная ехала по дороге, как и другие водители, со скоростью около 80–100 километров в час.

— Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже, — отметил он.

По его словам, "на ровном месте" возникли быстрые колебания переднего колеса её мотоцикла.

— Настя не виновата, она не превышала скорость, — подчеркнул молодой человек.