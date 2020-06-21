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Российские истребители дважды поднимались в воздух для перехвата у границы РФ

Разведывательные действия за эту неделю проводили 33 иностранных самолёта, а также пять беспилотников.

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Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Военные истребители, которые входят в состав дежурных сил ПВО, за минувшую неделю два раза поднимались в воздух для недопущения нарушения государственной границы иностранными летательными аппаратами. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Стоит отметить, что воздушную разведку российской границы проводили 33 самолёта-разведчика, а также пять беспилотников, принадлежащих другим государствам.

Сообщается, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства допущено не было.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные лётчики в рамках боевой подготовки выполнили 249 лётных смен на 89 аэродромах страны.

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