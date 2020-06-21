КНДР напечатала 12 миллионов листовок, чтобы распространить их в Южной Корее

Издательства и типографии столицы КНДР Пхеньяна напечатали примерно 12 миллионов пропагандистских листовок для того, чтобы отправить их на территорию Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стоит отметить, что в типографиях других городов Северной Кореи планируется произвести ещё несколько миллионов листовок. Также уточняется, что подготовка оборудования для распространения агитационных материалов в Республике Корея завершена. Как говорится в сообщении ЦТАК, для доставки листовок, в частности, планируется использовать более трёх тысяч воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что власти Пхеньяна начали готовить листовки для "агитационной войны" против Южной Кореи.

Напомним, КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей и обвинила её правительство во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию. В КНДР также пообещали осуществить "акт возмездия" за провокацию силами армии страны.

В Сеуле ответили, что не будут пытаться связаться с представителями Пхеньяна с помощью телефонной линии в межкорейском офисе в Кэсоне, пока работа этого пункта не будет восстановлена.

Позже было опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи на границе двух стран. В Министерстве обороны Республики Корея сообщили, что круглосуточно наблюдают за положением войск КНДР, чтобы не допустить агрессии в свой адрес со стороны соседнего государства. Там добавили, что в случае военной агрессии готовы дать жёсткий отпор.