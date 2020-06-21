Киевские активисты "повесили" флаг ЛГБТ на "Родину-мать" — видео

Активисты общественной организации KyivPride, выступающей за права сексуальных меньшинств, провели в украинской столице акцию "пропаганды", в ходе которой флаг ЛГБТ-сообщества оказался на монументе "Родина-мать". Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Как видно на представленных кадрах, участники акции запустили дрон, к которому было привязано цветное полотно и небольшой груз. После этого несложная конструкция подлетела к монументу таким образом, что со стороны казалось, будто флаг развевается прямо из меча, который держит в руке статуя.

Видеозапись получила резонанс в соцсетях, только на странице сообщества в "Фейсбуке" её прокомментировали более 400 раз, хотя в среднем публикации здесь собирают около десяти комментариев. Однако многие, кто откликнулся, вместо поддержки выразили негодование и непонимание, почему для "защиты прав" меньшинств был выбран такой путь.

— Памятник воинской славы, при чём тут права ЛГБТ. Совсем вавка в голове, — написал в комментариях Подгорный Влад.

— Всегда относилась толерантно ко всем меньшинствам, но это перебор... Кто сеет ветер, пожнёт бурю, уж потом без обид, — призналась Тетя Татьяна.

— Есть ли возможность наказать тех, кто это сделал, по статье 297 Уголовного кодекса Украины? — задаётся вопросом Дмитрий Мартынов.