Пушков назвал странным появление новой вспышки коронавируса в Пекине

Российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Пекине являются странными.

За прошлые сутки в Китае выявили ещё 27 новых случаев инфицирования CoViD-19, а также семь бессимптомных носителей. Большая часть из них была выявлена в столице КНР и связана с одним из крупнейших оптовых рынков города — "Синьфади". Его закрыли 13 июня после того, как коронавирус обнаружили на доске для разделки рыбы.

По словам Пушкова, появление нового возбудителя инфекции может быть завозным.

— Очень странное новое появление CoViD-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чём. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка, — написал сенатор на своей странице в "Твиттере".