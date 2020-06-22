Болтон заявил об отсутствии у Трампа стратегии в отношениях с Россией и Китаем

Экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что у нынешнего главы государства нет стратегического видения отношений с КНР и РФ. Об этом он сказал в интервью газете The Daily Telegraph.

— [У Трампа] нет долгосрочной стратегии по [отношениям с] Россией и Китаем, — заявил Болтон.

Бывший помощник американского лидера также указал на обострение в отношениях между КНДР и Южной Кореей, которое привело к подрыву Пхеньяном межкорейского офиса связи в Кэсоне. Джон Болтон подчеркнул, что "именно в таких вопросах более очевидным становится недостаток компетенции у Трампа".

Кроме того, экс-советник президента США раскритиковал Трампа в вопросе по сдерживанию Ирана. Болтон уверен, что ядерная договорённость в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий является бесперспективной, добавив, что она (сделка) "никогда не оживёт".