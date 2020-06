Болтон заявил об отсутствии у Трампа стратегии в отношениях с Россией и Китаем

Экс-советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что у нынешнего главы государства нет стратегического видения отношений с КНР и РФ. Об этом он сказал в интервью газете The Daily Telegraph .

Ранее Минюст США попытался запретить публикацию книги Болтона "Комната, где всё случилось: мемуары о Белом доме" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Представители ведомства подали иск в Федеральный суд округа Вашингтон. Судья, изучив материалы дела, пресёк попытку заблокировать выход мемуаров. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-советник Трампа распространяет откровенную ложь и "раскрученную полуправду".