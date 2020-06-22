В России к 2022 году собираются построить полигон для умных автомобилей

К сентябрю 2022 года в Подмосковье на полигоне НАМИ должна появиться экспериментальная база для испытания умных автомобилей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на презентацию Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Сообщается, что главной целью данного проекта является создание общей базы для автомобилей, у которых есть доступ к Интернету или беспроводной локальной сети, и машин, имеющих высокую степень автоматизации управления, по своим характеристикам приближённых к беспилотникам, однако не способных полностью заменить водителя.

Как отмечают авторы идеи, благодаря особым встроенным каналам связи в теории автомобили будут иметь возможность обмениваться информацией как с мобильными устройствами, так и с дорожной инфраструктурой, среди которой умные светофоры, видеокамеры фиксации нарушений, центры управления движением, метеооборудование.

Общая протяжённость нового полигона, который позволит проводить испытания с имитацией большого количества различных дорожных ситуаций, а также испытывать компоненты автоматизации машин, составит примерно 20 километров.

Стоимость данного проекта около 600 миллионов рублей. Из них более 400 миллионов будут выделены из бюджета, а остальные средства — частные инвестиции.

Идею полигона для умных авто уже поддержали и в Минпромторге РФ, и автопроизводители.