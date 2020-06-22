За последние 20 лет состоятельные люди в России богатели быстрее, чем в мире

За последние 20 лет состоятельные россияне стали богаче в 16 раз, а объём личных финансов рос быстрее, чем во всём мире. Такие данные исследования The Boston Consulting Group публикует РИА "Новости".

Исследование BCG велось в перспективе "20–20": затрагивались периоды с 1999 года по 2020 и период до 2040 года.

— В России за последние 20 лет (1999–2019 годы) объём личных финансовых состояний увеличился в 16 раз — с 0,1 до 1,6 триллиона долларов, показав максимальный рост в период с 1999 до 2014 года, в среднем 14% в год. По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годы Россия опережает и мир, и Восточную Европу — 13,5% против 5% и 10% соответственно, — говорится в исследовании.

При этом в период с 2014 года темпы роста оказались на уровне 10,4%, что близко к среднемировым значениям. В следующие пять лет эксперты ожидают падения темпов до уровня 6,5% или 4%. Повлияет на это в том числе и пандемия коронавируса.