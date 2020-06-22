Власти Нью-Йорка разрешили демонтаж памятника Рузвельту на фоне протестов против расизма

Бронзовая статуя Теодора Рузвельта, на которой он сидит верхом на лошади в окружении индейца и темнокожего, с 1940 года украшающая вход в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, в ближайшее время будет демонтирована из-за обвинений в расизме. Об этом сообщает газета The New York Times.

— Мы наблюдали, как у нас в стране и во всём мире всё чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма… Проще говоря, пришло время его убрать, — рассказала журналистам президент музея Эллен Фаттер.

При этом она заверила, что её организация не имеет ничего против самого бывшего президента страны, с которым тесно связана в том числе и история музея. В честь него назван Зал биоразнообразия. Отмечается, что инициатива по демонтажу исходила от представителей музея, и решение это было принято не случайно, а увенчало многолетнюю борьбу активистов с монументом, которые называли его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Городские власти просьбу музея удовлетворили, и распоряжение о демонтаже уже подписано. Дата его неизвестна. Что появится на месте, где сейчас стоит скульптура, тоже не уточняется. Известно, что данное решение одобрил и правнук экс-президента, он заявил, что "статуя не отражает наследия Теодора Рузвельта".