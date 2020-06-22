Врач рассказала, с каким лекарством нельзя мешать кофе при похмелье

Врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина предупредила о том, что утром после чрезмерного употребления алкогольных напитков нельзя смешивать аспирин с кофе. В интервью радио Sputnik специалист отметила, что это может негативно сказаться на здоровье.

По мнению медика, такой подход лишь на некоторое время улучшит состояние, но потом это может привести к серьёзным проблемам с желудком.

Кашубина также добавила, что при употреблении алкоголя желудок человека часто раздражён, а если выпить ещё аспирин с кофе, то это может привести к дополнительным болям и обострению хронического гастрита. Врач подчёркивает, что такой метод крайне нежелателен для людей с язвой.

Однако, как рассказала эксперт, при обычных головных болях, не связанных с алкоголем, сочетание кофе с обезболивающим может дать хороший эффект. Аспирин разжижает кровь, а кофеин помогает вывести из неё шлаки.