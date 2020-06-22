Смягчение введённых из-за CoViD-19 мер в Иркутской области наступит не раньше 28 июня

Режим самоизоляции, введённый Правительством Иркутской области в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, был продлён до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня включительно, — говорится в сообщении.

Горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, региональные власти призывают не выходить на улицу. Тем же, кто выходит из дома, необходимо соблюдать санитарную дистанцию и правила ответственного поведения. В общественном транспорте, местах общего пользования и на работе необходимо находиться в защитной маске.

Согласно последним данным, в регионе коронавирус был подтверждён у 5622 человек, из которых свыше двух тысяч успешно прошли лечение и были выписаны. Более 3,6 тысячи по-прежнему находятся в руках медиков, 28 скончались от заболевания.