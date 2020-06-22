В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки на улице

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело после массовой драки в Норильске, в которой принимали участие около 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее Лайф публиковал видео инцидента, на котором видно, как молодые люди участвуют в потасовке. Как стало известно, всё началось с того, что два парня 2000 года рождения написали четырнадцатилетней девушке, предложили познакомиться и пообщаться. Брату школьницы, который увидел переписку, это не понравилось, и он решил лично высказать недовольство парням. Для этого он позвал своих друзей — 39 человек.