Российским авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты, могут выделить дополнительно 3 миллиарда рублей

Правительство РФ собирается увеличить в этом году субсидирование региональных авиаперевозок на треть и выделить дополнительно около трёх миллиардов рублей тем авиакомпаниям, которые используют новые российские лайнеры. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития РФ, которое попало в распоряжение издания.

Как сообщается, в 2018 году на субсидирование авиаперевозок между субъектами страны было выделено около 3,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 7,8 миллиарда, а в этом году в госбюджет было изначально заложено 8,3 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что помимо оказания материальной поддержки региональным перевозкам российскими самолётами кабмин планирует дополнительно выделить 1,67 миллиарда на субсидирование перевозок по специальному тарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград (изначально на 2020 год было выделено 5,8 миллиарда рублей).

Как говорится в материале издания, дополнительная помощь будет оказана после снятия всех мер, введённых из-за коронавируса, а средства смогут получить только те компании, которые летают на отечественных воздушных судах. Отмечается, что в России для региональных перевозок сейчас производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС. Среди эксплуатантов SSJ100, в частности, авиакомпании "Азимут", "ИрАэро", "Якутия", "Ямал".

В Минтрансе России подтвердили планы по внесению поправок в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети, однако о каких именно типах лайнеров говорится, не уточнили.