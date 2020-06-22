Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр сел пьяным за руль в день ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный сел за руль в роковой вечер, чтобы исполнить просьбу друга. Об этом он рассказал в интервью "Собеседнику".

— Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания, — сказал он.

По словам Пашаева, Ефремову позвонил его друг, имя которого не уточняется, и сообщил, что его мать и супруга были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Поскольку у него не было возможности самому приехать, он попросил артиста сделать это вместо него. Адвокат уточнил, что актёр в этот момент был выпивший, поскольку в тот день как раз был православный праздник.

Правозащитник также прокомментировал слухи о том, что Ефремов на самом деле мог напиться в тот день из-за того, что его дочь побывала на съёмках передачи Андрея Малахова, где призналась в своей сексуальной ориентации. Он уверен, что это "абсурд", и, по его мнению, Ефремов воспринял участие дочери в программе как "неудачную рекламу" ради подписчиков в соцсетях.