С места разлива топлива под Норильском вывезено более 128 тысяч тонн загрязнённого грунта

В общей сложности с начала операции по ликвидации последствий ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске специалистами было собрано свыше 128 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

Отмечается, что за минувшие сутки удалось собрать 7493 тонны грунта, всего 128 669 тонн, а также 25 кубометров топливно-водяной смеси, всего 32 830 кубометров.

— В местах разлива сорбентом обработано 86 километров береговой линии и 75,4 тысячи квадратных метров загрязнённой территории, — говорится в сообщении.