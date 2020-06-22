Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 1114 пациентов

В Москве выздоровело ещё 1114 пациентов с CoViD-19, общее число выздоровевших в столице достигло 136 670. Такими данными поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, число поборовших коварный вирус стремительно увеличивается.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670, — сказала она.