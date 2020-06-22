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Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 1114 пациентов

Общее число выздоровевших в столице превысило 136 тысяч.

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Фото © EPA

В Москве выздоровело ещё 1114 пациентов с CoViD-19, общее число выздоровевших в столице достигло 136 670. Такими данными поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, число поборовших коварный вирус стремительно увеличивается.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670, — сказала она.

Вице-мэр напомнила, что люди, переборовшие CoViD-19, могут стать донорами плазмы.

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