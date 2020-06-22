Россиянам рассказали, как снизить калорийность окрошки

Людям, которые следят за фигурой и не хотят прибавить в весе, специалисты "Роскачества" советуют заменить колбасу в окрошке на отварное филе курицы или индейки, говорится в сообщении организации.

Фирменный рецепт популярного летнего супа есть в каждой семье, при этом практически у всех в блюде присутствует картошка, редис, огурцы, яйца и зелень. Отмечается, что львиная доля калорий в окрошке приходится на мясную часть — докторскую колбасу (257 ккал в 100 г) или ветчину (263 ккал в 100 г). Поэтому рекомендуется заменить эти ингредиенты отварным филе курицы или индейки, которые практически в два раза менее калорийны.

Кроме того, как отметила диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева, следящим за весом лучше заправлять суп кефиром низкой жирности, минеральной водой либо двумя этими ингредиентами сразу. А любителям окрошки на квасе желательно готовить этот напиток самим или покупать домашний, без добавления сахара. Такую версию блюда с мясом нежелательно есть перед сном, так как тогда мозг не сможет заснуть, а в животе может начаться газообразование и вздутие.

Более того, некоторым людям противопоказано есть окрошку. Например, кефир и квас нельзя есть при язве, высокой секреции желудка и обострении хронических заболеваний ЖКТ.