Путин посетил главный храм Вооружённых сил России — видео

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил главный храм Вооружённых сил России, который находится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Лайф публикует видео с места событий.

Глава государства появился на территории парка культуры и отдыха "Патриот" в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помимо храма Путин также осмотрит музейный комплекс "Дорога памяти".

В ходе визита глава РПЦ поздравил всех присутствующих со "скорбным, но одновременно торжественным днём" и подчеркнул, что на алтарь Великой Победы были отданы тысячи жизней. Позже патриарх отслужил молебен.