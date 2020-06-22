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От −50 до +38 °C. На полюсе холода в Якутии зафиксировали рекордную жару

Видимость составляла 50 км, дул северо-восточный ветер.

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Фото © ТАСС / Софронеев Евгений

В самом северном городе Якутии Верхоянске 20 июня температура воздуха прогрелась до плюс 38 градусов Цельсия. В населённом пункте, который соперничает с селом Оймякон за право называться полюсом холода, было очень душно, сообщает портал "Погода и климат".

Французский метеоролог Этьен Капикян в посте в "Твиттере" отметил, что если значение в 38 градусов тепла верное, то показатель станет самым высоким из когда-либо зафиксированных севернее полярного круга.

По прогнозам синоптиков, в июле в России в большинстве регионов температура будет находиться в пределах или выше нормы. Для европейской части страны второй месяц лета может стать таким же жарким и сухим, как и первый. Тёплая погода порадует жителей Алтая, Сибири, Якутии и Камчатки.

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