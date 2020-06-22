От −50 до +38 °C. На полюсе холода в Якутии зафиксировали рекордную жару

В самом северном городе Якутии Верхоянске 20 июня температура воздуха прогрелась до плюс 38 градусов Цельсия. В населённом пункте, который соперничает с селом Оймякон за право называться полюсом холода, было очень душно, сообщает портал "Погода и климат".

Французский метеоролог Этьен Капикян в посте в "Твиттере" отметил, что если значение в 38 градусов тепла верное, то показатель станет самым высоким из когда-либо зафиксированных севернее полярного круга.

🌡️🔥 T°max de 38.0°C à #Verkhoyansk, #Sibérie orientale (67.55°N), ce 20 juin.

Si cette valeur est correcte, ce serait non seulement un record absolu à la station (37.3°C, 25/07/1988) mais aussi la température la plus élevée jamais observée au nord du cercle polaire #arctique ! pic.twitter.com/EUE8JVdkGR — Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 20, 2020