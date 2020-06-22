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Правительство продлило срок уплаты патентных пошлин

Новая форма, в частности, касается процедуры получения исключительных прав на изобретение, промышленный образец и полезную модель.

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Фото © Pixabay

В России продлили срок уплаты патентных пошлин и других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что отсрочка распространяется на действия заявителя, необходимые для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, а также регистрацию товарного знака и наименования места происхождения продукта. Прошение о продлении сроков принимает Роспатент.

В правительстве подчеркнули, что новая форма позволит снизить финансовую нагрузку на правообладателей и уменьшить частоту их очного взаимодействия с государственными органами, при этом сохранив права на интеллектуальную собственность.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство увеличило субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, что позволит простимулировать спрос на голубое топливо.

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