Правительство продлило срок уплаты патентных пошлин

В России продлили срок уплаты патентных пошлин и других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что отсрочка распространяется на действия заявителя, необходимые для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, а также регистрацию товарного знака и наименования места происхождения продукта. Прошение о продлении сроков принимает Роспатент.

В правительстве подчеркнули, что новая форма позволит снизить финансовую нагрузку на правообладателей и уменьшить частоту их очного взаимодействия с государственными органами, при этом сохранив права на интеллектуальную собственность.