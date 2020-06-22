"Скоро кончится лето". Цитаты из песен Цоя появились на фасадах московских зданий в день рождения музыканта

На медиаэкранах российской столицы появились цитаты из песен Виктора Цоя. Акцию "#Цойжив" приурочили ко дню рождения солиста группы "Кино", которому 21 июня исполнилось бы 58 лет.

Строчки из легендарных песен коллектива можно было увидеть на зданиях на Звенигородском шоссе и Бережковской набережной. Кампанию удалось запустить при сотрудничестве оператора наружной рекламы и организации, которая занимается портативными проекторами.