"Скоро кончится лето". Цитаты из песен Цоя появились на фасадах московских зданий в день рождения музыканта

На медиаэкранах российской столицы появились цитаты из песен Виктора Цоя. Акцию "#Цойжив" приурочили ко дню рождения солиста группы "Кино", которому 21 июня исполнилось бы 58 лет.
Строчки из легендарных песен коллектива можно было увидеть на зданиях на Звенигородском шоссе и Бережковской набережной. Кампанию удалось запустить при сотрудничестве оператора наружной рекламы и организации, которая занимается портативными проекторами.
В свой день рождения, 21 июня, солист группы "Кино" "прогулялся" по любимым местам Санкт-Петербурга в рамках тематической акции. При помощи проекций Виктор Цой побывал в музее-клубе "Камчатка", в именном сквере, окрестностях Ленинградского рок-клуба и даже у дома № 99 по проспекту Ветеранов, где он жил.