В Кремле заявили, что Путин доволен выстроенной в РФ политической системой

Выстроенная в России политическая система уже продемонстрировала свою стрессоустойчивость, и президент РФ Владимир Путин ею доволен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального, — отметил он.
На вопрос о том, кто может "рыскать глазами" в поисках преемника Путина, Песков ответил, что речь идёт об общем настроении, а не о конкретных людях.
Ранее российский лидер не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты в случае принятия поправок. При этом он призвал чиновников не заниматься "рысканьем глазками" в поисках ему возможного преемника, а заниматься своей работой.