В Кремле заявили, что Путин доволен выстроенной в РФ политической системой

Выстроенная в России политическая система уже продемонстрировала свою стрессоустойчивость, и президент РФ Владимир Путин ею доволен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального, — отметил он.

На вопрос о том, кто может "рыскать глазами" в поисках преемника Путина, Песков ответил, что речь идёт об общем настроении, а не о конкретных людях.