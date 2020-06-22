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В Кремле заявили, что Путин доволен выстроенной в РФ политической системой

Отмечается, что она уже показала свою стрессоустойчивость.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Выстроенная в России политическая система уже продемонстрировала свою стрессоустойчивость, и президент РФ Владимир Путин ею доволен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального, — отметил он.

На вопрос о том, кто может "рыскать глазами" в поисках преемника Путина, Песков ответил, что речь идёт об общем настроении, а не о конкретных людях.

Ранее российский лидер не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты в случае принятия поправок. При этом он призвал чиновников не заниматься "рысканьем глазками" в поисках ему возможного преемника, а заниматься своей работой.

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