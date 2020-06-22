Каждый десятый американец считает, что США воевали против России во Второй мировой войне

В США каждый десятый житель страны (11% опрошенных) считает, что во Второй мировой войне противником государства была Россия. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Sputnik. Мнения". Отмечается, что большинство участников опроса (77%) ответили на вопрос правильно, назвав Германию, а ещё 5% считают, что Америка воевала с Китаем.

Кроме того, 69% респондентов не смогли ответить или дали неверный ответ на вопрос, что отмечают 8 мая. Лишь треть опрошенных смогли корректно назвать событие. Эта дата в США, Великобритании и большинстве европейских стран считается днём окончания Второй мировой войны.

Также, согласно данным опроса, 12% опрошенных не слышали о холокосте.