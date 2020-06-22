Путин даст приём для глав государств, приглашённых на Парад Победы

Президент России Владимир Путин даст приём для глав государств и правительств, приглашённых на Парад Победы 24 июня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— На полях общение Путина с гостями состоится обязательно. Как правило, [на полях подобных мероприятий] и происходят отдельные контакты, — отметил он.
Кроме того, в Кремле пообещали накануне Парада Победы подготовить полный список высоких гостей, которые прибудут в Москву 24 июня.
Напомним, традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Москве прошла лишь воздушная часть парада. Парад Победы в Москве и ряде городов страны назначен на 24 июня, этот день станет выходным.