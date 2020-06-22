Путин даст приём для глав государств, приглашённых на Парад Победы

Президент России Владимир Путин даст приём для глав государств и правительств, приглашённых на Парад Победы 24 июня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— На полях общение Путина с гостями состоится обязательно. Как правило, [на полях подобных мероприятий] и происходят отдельные контакты, — отметил он.

Кроме того, в Кремле пообещали накануне Парада Победы подготовить полный список высоких гостей, которые прибудут в Москву 24 июня.