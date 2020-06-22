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Путин даст приём для глав государств, приглашённых на Парад Победы

Торжественные мероприятия состоятся в Москве и ряде других российских городов 24 июня.

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Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин даст приём для глав государств и правительств, приглашённых на Парад Победы 24 июня. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На полях общение Путина с гостями состоится обязательно. Как правило, [на полях подобных мероприятий] и происходят отдельные контакты, — отметил он.

Кроме того, в Кремле пообещали накануне Парада Победы подготовить полный список высоких гостей, которые прибудут в Москву 24 июня.

Напомним, традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Москве прошла лишь воздушная часть парада. Парад Победы в Москве и ряде городов страны назначен на 24 июня, этот день станет выходным.

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