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Путин возложил цветы к памятнику "Матерям победителей" в Кубинке

В церемонии также участвовали патриарх Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.

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Монумент "Матерям победителей". Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, а также возложил цветы к монументу "Матерям победителей".

Вместе с российским лидером в церемонии участвовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Высота монумента "Матерям победителей" составляет почти девять метров. Скульптура установлена между главным храмом Вооружённых сил России и галереей "Дорога памяти".

Ранее Лайф рассказывал, что в День памяти и скорби Путин посетил главный храм ВС России.

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