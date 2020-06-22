Путин возложил цветы к памятнику "Матерям победителей" в Кубинке

Президент России Владимир Путин осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, а также возложил цветы к монументу "Матерям победителей".

Вместе с российским лидером в церемонии участвовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Высота монумента "Матерям победителей" составляет почти девять метров. Скульптура установлена между главным храмом Вооружённых сил России и галереей "Дорога памяти".