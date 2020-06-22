Южная Корея пригрозила КНДР военным ответом на запуск беспилотников с листовками

Южная Корея пригрозила, что даст военный ответ, если КНДР запустит на её территорию дроны для распространения пропагандистских листовок. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник в южнокорейских вооружённых силах.
— Если будут использованы такие средства, как беспилотники, то ничего не останется, как дать на это военный ответ, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Южная Корея круглосуточно тщательно контролирует все действия.
Напомним, КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей и обвинила её правительство во вбросе агитационных антиправительственных листовок на свою территорию. В Пхеньяне также пообещали осуществить "акт возмездия" за провокацию силами армии страны. Ранее стало известно, что КНДР напечатала 12 миллионов пропагандистских листовок, чтобы распространить их в Южной Корее. Для их доставки, в частности, планируют использовать воздушные шары.