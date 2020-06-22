В Воркуте арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейский из Воркуты арестован на два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Управления СКР по Республике Коми.
— Полицейский арестован на два месяца, — цитирует собеседника РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что следователи Воркуты возбудили уголовное дело после убийства начальника местного отделения по обслуживанию ОМВД РФ и слесаря. По подозрению в преступлении задержали 40-летнего мужчину.
По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.