Московский зоопарк показал историю спасения леопарда Эльбруса — видео

Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

Дальневосточный леопард Эльбрус, которого перевезли из Приморья в Центр воспроизводства редких видов животных в Подмосковье на лечение, уже оправился от травм, подвижен и быстро бегает. Московский зоопарк показал на видео историю спасения кошки.

В зоосаде напомнили, что в марте прошлого года зверя нашли в лесу в тяжёлом состоянии после того, как его сбила машина. Через пару месяцев лечения стало ясно, что леопард не сможет конкурировать со своими здоровыми сородичами: у него была тяжёлая травма лопатки. В феврале текущего года животное доставили в Подмосковье.

Специалисты собрали общий консилиум, который состоялся 11 марта и занял около двух часов. В результате удалось полноценно проанализировать состояние повреждённых частей тела Эльбруса, лопатка оказалась неоперабельна из-за застарелого характера травмы. Но дополнительных проблем по результатам медицинских анализов, к счастью, не было выявлено.

Сейчас леопард почти в полной мере пользуется передней правой лапой и очень подвижен, легко залезает на полки вольера и быстро бегает. Остались лишь небольшая хромота и поджимание лапы после физической нагрузки. Эльбрус всё больше осваивается на территории и привыкает к персоналу, а его вольер оснащают разными конструкциями для восстановительных мероприятий.