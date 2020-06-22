"Спасибо врачам!" В небе над больницей в Коммунарке самолёты оставили благодарность медикам — видео

Видео © Пресс-служба региональной общественной организации "Федерация самолётного спорта города Москвы"

В небе над больницей в Коммунарке 21 июня появилась надпись "Спасибо врачам!". Её оставила пилотажная группа "Первый полёт" по случаю Дня медицинского работника. Группа лётчиков также совершила уникальный проход на четырёх самолётах.

По словам главы Федерации самолётного спорта Москвы, руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, в период пандемии каждодневный подвиг врачей, медсестёр, санитаров, фельдшеров стал очевидным.

— Мы гордимся вами! Благодаря вашему профессионализму мы возвращаемся к привычной жизни. Примите нашу самую искреннюю благодарность за самоотдачу и преданность своему делу! — заявил чемпион Европы по высшему пилотажу.