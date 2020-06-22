"Всех люблю и обнимаю". Медиум передал послание погибшей блогерши Насти Тропи её возлюбленному

Медиум вышел на связь с возлюбленным известной блогерши Анастасии Тропицель, которая погибла в ДТП на мотоцикле на Бали. По словам мужчины, он может общаться с умершими и погибшая ушла из жизни "по программе души". Об этом избранник Анастасии Виктор сообщил в Instagram.

— У каждой души есть программа, и она умерла именно таким образом, каким должна была уйти: безболезненно и по программе души точно, в точную минуту, в точную секунду, как было запланировано. Она просит, чтобы вы не грустили, ей хорошо, если нужно, можем с ней пообщаться, если нужно, можем с ней созвониться, я выйду с ней на связь, — написал медиум.

Он отметил, что душа умершей Анастасии всегда находится рядом с её молодым человеком и близкими. Мужчина также заявил, что получил послание от погибшей, которая передала слова любви, а также попросила нести радость и мир.

— Всех люблю и обнимаю, несите радость и мир вокруг, будьте собой и будьте осознанными, любите себя и идите с собой вперёд, я вам всем это говорила всегда. Любите и цените, вы забываете о важных вещах: об осознанности и духовности. Пусть моя лёгкая смерть станет напоминанием вам, что времени на развитие остаётся мало, — процитировал медиум якобы сообщение от блогерши.

Виктор, возлюбленный Тропицель, отметил, что в переданных словах узнал Анастасию, её стиль общения. Он призвал подписчиков молиться за погибшую, медитировать и перестать страдать.