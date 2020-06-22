Обвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

На заседании Мещанского суда по делу о хищении на сумму почти 129 миллионов рублей в "Седьмой студии" режиссёра Кирилла Серебренникова государственное обвинение подтвердило свою позицию о доказанности преступления и вины фигурантов дела.

— Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133,237 миллиона рублей до 128,974 миллиона рублей, — заявил прокурор.

Гособвинитель Михаил Резниченко сослался на показания бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, отметив, что финансирование проекта "Платформа", о котором идёт речь в материалах дела, превышало его реальные потребности, а остаток средств обналичивался. Некоторое количество денег действительно тратилось на постановки, однако, по словам Резниченко, их большая часть выплачивалась Серебренникову и продюсерам Юрию Итину и Алексею Малобродскому.