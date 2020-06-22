Стало известно, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет работу зарубежных маршрутов уже в июле. Помимо других направлений в расписании перевозчика появились российские города, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— По информации Turkish Airlines, с 16 июля планируется выполнять четырнадцать рейсов в неделю в Москву, с 17 июля — три рейса в неделю в Санкт-Петербург, с 20 июля — три рейса в неделю в Краснодар, — уточнили в сообщении.

Однако перевозчик не уточняет пункты вылета. И пока не ясно, будут ли самолёты вылетать только из Стамбула или же возможны полёты из Антальи.

В АТОР отметили, что если в заявленные даты авиасообщение восстановится только со Стамбулом, то стоимость билетов по маршруту Москва — Стамбул будет начинаться от 20 445 рублей, а пассажирам рейсов Санкт-Петербург — Стамбул придётся заплатить от 23 600 рублей. За полёт в Стамбул из Краснодара в этом случае нужно будет заплатить от 21 тысячи рублей. О рейсах из Турции в другие города пока информации нет.