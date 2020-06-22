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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Ранее президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти" в Кубинке.

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Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Российский лидер также почтил память погибших минутой молчания.

Вместе с главой государства в церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны. Возложение проходило под аккомпанемент оркестра.

Ранее сегодня Путин посетил главный храм Вооружённых сил России в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, а также возложил цветы к монументу "Матерям победителей" и осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти".

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