Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Российский лидер также почтил память погибших минутой молчания.
Вместе с главой государства в церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны. Возложение проходило под аккомпанемент оркестра.
Ранее сегодня Путин посетил главный храм Вооружённых сил России в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, а также возложил цветы к монументу "Матерям победителей" и осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти".