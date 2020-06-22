Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Российский лидер также почтил память погибших минутой молчания.

Вместе с главой государства в церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны. Возложение проходило под аккомпанемент оркестра.