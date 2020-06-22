В Москве завтра может выпасть ещё четверть месячной нормы осадков

В Москве завтра, 23 июня, может выпасть ещё около 20 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что в грядущий вторник самая высокая вероятность грозовых ливней. К тому же этот день окажется и самым прохладным на неделе — столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов.

Как сообщили в центре "Фобос", ливни, подобные недавнему, случаются в начале лета раз в три-четыре года. В июне этого года их было уже четыре, из-за чего месяц уже стал "самым ненастным за всю эпоху глобального потепления".