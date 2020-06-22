Голикова рассказала об отношении Путина к снятию мер по коронавирусу

— Президент особенно на всех первых этапах, когда у нас пошёл рост, очень внимательно следил за ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами и очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться осторожно к открытию и снятию ограничительных мероприятий, — отметила Голикова.